22.10.2020, 14:57

Юри Ратас: тяжелые пять дней позади, правительственный кризис разрешен. Референдум пройдет весной

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Совместное заявление коалиции
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Сегодня лидеры правящей правительственной коалиции (Центристская партия - Юри Ратас, Эстонская консервативная народная партия - Мартин Хельме и партия Isamaa - Хелир-Валдор Сеэдер) дали пресс-конференцию, посвященную разрешению правительственного кризиса, который возник после нелицеприятных высказываний министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE) в адрес представителей секс-мешьшинств. В самом начале пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас заявил, что кризис завершен.

"Тяжелые дни позади, кризис завершен", — сказал премьер-министр Юри Ратас. Он добавил, что это было тяжелое время, но в сложной ситуации были найдены точки соприкосновения, откуда можно двигаться вперед. "Для меня важно — стоять за жителей Эстонии".

По словам Ратаса, коалиция работает и постоянно занимается другими темами, к примеру, коронакризисом или трудовой занятостью.

"Мировоззренческие споры зачастую бывают самыми яростными", — отметил в свою очередь Мартин Хельме. Он также добавил, что в ходе споров последних дней стороны подошли ближе к пониманию друг друга.

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"У меня не было никогда сомнения, что сегодняшняя коалиция — для Эстонии самое лучшее правительство", — заявил Хельме-младший.

Сеэдер поблагодарил коалиционных партнеров за выход из кризиса. "Мы вышли еще более опытными", — подчеркнул лидер Isamaa и повторил слова предыдущих ораторов о том, что все теперь стали лучше понимать друг друга.

Юри Ратас зачитал совместное заявление. Затем председатели коалиционных партий его публично подписали (см. ниже).

Референдум по вопросу дефиниции брака как семейного союза планируется провести весной 2021 года. Обладатели серых паспортов в голосовании участия не примут.

Напомним, что скандал вокруг Марта Хельме вспыхнул в пятницу после его интервью телерадиокомпании Deutche Welle . Министр внутренних дел в ходе интервью заявил, что живущие в Эстонии геи могли бы поехать жить в Швецию, так как там к ним относятся толерантно.

Партия EKRE (в руководство которой входит Март Хельме) является одной из трех партий, сформировавших правящую коалицию.

Совместное заявление Центристской партии Эстонии, Консервативной народной партии Эстонии и партии ”Отечество”

Статья 12 конституции Эстонской Республики устанавливает, что никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам.

Статья 45 конституции Эстонской Республики устанавливает, что каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и иную информацию устно, печатно, изобразительным или иным способом. Это право заканчивается там, где начинаются права, свободы, здоровье, честь и доброе имя других людей.

Базовые ценности нашей страны — в поиске общего между нами, в человеческом достоинстве и личных свободах, и наша обязанность — с уважением относиться ко всем жителям Эстонии.

Согласно конституции Эстонской республики, значимым для жителей Эстонии и государства ценностям и коалиционному соглашению, заключенному между тремя партиями, мы должны развивать демократическое правовое государство, где в обществе обеспечены и соблюдаются права человека, свобода слова и личные свободы; где уважают всех живущих в Эстонии людей, их взгляды и мнения и где у каждого есть возможность самореализации.

Из этих принципов мы исходим и при вынесении вопроса государственной жизни — о понятии брака — на референдум. Референдум можно будет провести только в поисках точек соприкосновения, мирно и без провокаций в отношении какой-либо их социальных групп. Мы не позволим унизить достоинство ни одного человека или нападок на кого-либо. Правящая коалиция категорически против разжигания ненависти. Мы хотим провести кампанию, сосредоточившись на содержательных аргументах и мировоззренческих убеждениях, избегая оскорбительной риторики и нападок. Уважая различные мнения, призываем политиков как от оппозиции, так и от коалиции, прессу и различные заинтересованные стороны к чувству ответственности и достойному ведению дискуссии.

Референдум во вопросу государственной жизни — о понятии брака — планируется провести весной 2021 года, исходя из обозначенных в совместном заявлении принципов и в соответствии с действующими в Эстонской Республике законами и конституционными ценностями.

Юри Ратас, председатель Центристской партии Эстонии;
Мартин Хельме, председатель Консервативной народной партии Эстонии;
Хелир-Валдор Сеэдер, председатель партии ”Отечество”.

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