Юри Ратас: тяжелые пять дней позади, правительственный кризис разрешен. Референдум пройдет весной

"Тяжелые дни позади, кризис завершен", — сказал премьер-министр Юри Ратас. Он добавил, что это было тяжелое время, но в сложной ситуации были найдены точки соприкосновения, откуда можно двигаться вперед. "Для меня важно — стоять за жителей Эстонии".

По словам Ратаса, коалиция работает и постоянно занимается другими темами, к примеру, коронакризисом или трудовой занятостью.

"Мировоззренческие споры зачастую бывают самыми яростными", — отметил в свою очередь Мартин Хельме. Он также добавил, что в ходе споров последних дней стороны подошли ближе к пониманию друг друга.

"У меня не было никогда сомнения, что сегодняшняя коалиция — для Эстонии самое лучшее правительство", — заявил Хельме-младший.

Сеэдер поблагодарил коалиционных партнеров за выход из кризиса. "Мы вышли еще более опытными", — подчеркнул лидер Isamaa и повторил слова предыдущих ораторов о том, что все теперь стали лучше понимать друг друга.

Юри Ратас зачитал совместное заявление. Затем председатели коалиционных партий его публично подписали (см. ниже).

Референдум по вопросу дефиниции брака как семейного союза планируется провести весной 2021 года. Обладатели серых паспортов в голосовании участия не примут.

Напомним, что скандал вокруг Марта Хельме вспыхнул в пятницу после его интервью телерадиокомпании Deutche Welle . Министр внутренних дел в ходе интервью заявил, что живущие в Эстонии геи могли бы поехать жить в Швецию, так как там к ним относятся толерантно.

Партия EKRE (в руководство которой входит Март Хельме) является одной из трех партий, сформировавших правящую коалицию.

Совместное заявление Центристской партии Эстонии, Консервативной народной партии Эстонии и партии ”Отечество”

Статья 12 конституции Эстонской Республики устанавливает, что никто не может быть подвергнут дискриминации из-за его национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений, а также имущественного и социального положения или по другим обстоятельствам.

Статья 45 конституции Эстонской Республики устанавливает, что каждый имеет право свободно распространять идеи, мнения, убеждения и иную информацию устно, печатно, изобразительным или иным способом. Это право заканчивается там, где начинаются права, свободы, здоровье, честь и доброе имя других людей.