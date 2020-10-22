Юри Ратас: тяжелые пять дней позади, правительственный кризис разрешен. Референдум пройдет весной

"Тяжелые дни позади, кризис завершен", - сказал премьер-министр Юри Ратас. Он добавил, что это было тяжелое время, но в сложной ситуации были найдены точки соприкосновения, откуда можно двигаться вперед. "Для меня важно - стоять за жителей Эстонии".

По словам Ратаса, коалиция работает и постоянно занимается другими темами, к примеру, коронакризисом или трудовой занятостью.

"Мировоззренческие споры зачастую бывают самыми яростными", - отметил в свою очередь Мартин Хельме. Он также добавил, что в ходе споров последних дней стороны подошли ближе к пониманию друг друга.

"У меня не было никогда сомнения, что сегодняшняя коалиция - для Эстонии самое лучшее правительство", - заявил Хельме-младший.

Сеэдер поблагодарил коалиционных партнеров за выход из кризиса. "Мы вышли еще более опытными", - подчеркнул лидер Isamaa и повторил слова предыдущих ораторов о том, что все теперь стали лучше понимать друг друга.

Юри Ратас зачитал совместное заявление. "Основные ценности нашего государства заключаются в поиске общего, человеческом достоинстве, свободах личности, и наш долг относиться с уважением ко всем жителям Эстонии", - говорится в заявлении. В нем также цитируется статья 12 Конституции ЭР, которая гласит, что в Эстонии запрещается дискриминация по расовым, национальным половым, языковым, религиозным и другим убеждениям.

Затем председатели партий подписали совместное заявление.

Референдум по вопросу дефиниции брака как семейного союза планируется провести весной 2021 года. Обладатели серых паспортов в голосовании участия не примут.

Напомним, что скандал вокруг Марта Хельме вспыхнул в пятницу после его интервью телерадиокомпании Deutche Welle . Министр внутренних дел в ходе интервью заявил, что живущие в Эстонии геи могли бы поехать жить в Швецию, так как там к ним относятся толерантно.

Партия EKRE (в руководство которой входит Март Хельме) является одной из трех партий, сформировавших правящую коалицию.