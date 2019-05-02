02.05.2019, 08:01

Юри Ратас три раза отказал "Актуальной камере" в интервью в прямом эфире

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rus.delfi.ee
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Юри Ратас три раза отказал "Актуальной камере" в интервью в прямом эфире
Foto: Sven Arbet

Руководитель радио- и теленовостей ERR Лийзу Ласс сообщила, что премьер-министр Юри Ратас уже три раза отказался давать "Актуальной камере" интервью в прямом эфире. Ратас объясняет отказ нехваткой времени.

Во вторник министр Марти Куузик ушел в отставку, но в студии "Актуальной камеры" вместо Ратаса появился Танель Кийк. У многих возник вопрос, почему же за правительство говорит не сам премьер-министр.

Лийзу Ласс сообщила, что это не первый раз, когда Ратас отказывался прийти на интервью для обсуждения важных событий. Его приглашали в студию также 17 апреля, когда правительство приступил ок работе, и 29 апреля, когда правительство давало присягу.

Ласс задается вопросом, почему в такие важные момент премьер-министр не смог найти времени на интервью.

Сам же Ратас объяснил свой отказ тем, что у него были другие обязательства, а интервью на тему каждого из дней он давал в других программах.

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