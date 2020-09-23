Юри Ратас: трансграничное сотрудничество с Финляндией и Швецией очень важно

”Мы очень рады, что связанные с работой поездки между Эстонией и Финляндией могут продолжаться, поскольку они оказывают значительное влияние на благосостояние многих семей и экономики двух наших государств”, — сказал премьер-министр Юри Ратас после встречи с Санной Марин в Хельсинки.

”Для нас важна тесная координация при введении ограничений на поездки. Крайне важно, чтобы при возможном введении ограничений на поездки в Финляндию движение через границу в рабочих целях не прекращалось”, — добавил премьер-министр Урмас Рейнсалу.

В ходе визита в две страны обсуждались также двустороннее сотрудничество и темы повестки дня приближающегося заседания Европейского совета. Европейский совет, по словам Ратаса, должен дать четкий сигнал о необходимости провести цифровую революцию в Европе и поставить целью, чтобы у каждого европейца был доступ к надежной электронной идентичности.

Важность дигитализации и трансграничного обмена данными еще более возросла и в двустороннем сотрудничестве в связи с пандемией COVID-19. ”Очень положительно то, что коммерческие регистры Эстонии и Финляндии начали обмен данными и цифровые рецепты также работают в обоих направлениях. Мы должны работать над тем, чтобы обмен данными стал возможным и между регистрами налогов и народонаселения”, — сказал Ратас. ”Мы также по-прежнему приглашаем Швецию присоединиться к нашей X-road. Через четыре месяца Эстония и Швеция будут отмечать столетие заключения дипломатических отношений, и это хороший повод укрепить наши двусторонние связи”, — добавил он.

На встрече со Стефаном Лёвеном обсуждались также вопросы климата и ситуация в Республике Беларусь. Говоря о Белоруссии, Ратас подчеркнул, что необходимы целенаправленные международные усилия и давление для того, чтобы добиться прекращения насилия и перехода к политическому диалогу в этой стране.