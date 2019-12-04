04.12.2019, 15:42

Юри Ратас сообщил, что план НАТО по защите стран Балтии получил одобрение

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Юри Ратас сообщил, что план НАТО по защите стран Балтии получил одобрение
Täna kohtusid Balti riikide ja Poola liidrid Türgi presidendi Erdoganiga.Foto: Facebook

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с руководством других стран Балтии и Польши, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После встречи Ратас сказал, что им удалось прийти к общему решению, и план НАТО по защите стран Балтии и Польши был одобрен.

”Это в очередной раз доказывает, что трансатлантическое сотрудничество действует, сотрудничество между союзниками действует, НАТО действует”, — отметил Ратас.

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