Юри Ратас сообщил, что план НАТО по защите стран Балтии получил одобрение

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с руководством других стран Балтии и Польши, а также президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После встречи Ратас сказал, что им удалось прийти к общему решению, и план НАТО по защите стран Балтии и Польши был одобрен.
”Это в очередной раз доказывает, что трансатлантическое сотрудничество действует, сотрудничество между союзниками действует, НАТО действует”, — отметил Ратас.
Обнажившееся дно Азовского моря вызвало удивление у россиян
Мать наказала 2-летнему сыну присматривать за братом-младенцем
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
В США назвали самые угоняемые автомобили