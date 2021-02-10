Юри Ратас: следующий президент мог бы быть избран в парламенте

"Кого вы видите следующим президентом Эстонии? Жду ваших предложений в виде конкретных имен, так как этот вопрос звучит все чаще. Сегодня он был поднят и в зале Рийгикогу, при обсуждении законопроекта о проведении референдума по вопросу избрания президента народом", — пишет Ратас в Facebook.

"Мы постараемся реализовать эту давнюю идею Центристской партии после выборов в Рийгикогу 2023-го года, когда будет обсуждаться следующий коалиционный договор. В августе этого года мы выберем следующего президента согласно действующему порядку. На данный момент во фракции Центристской партии мы договорились обсудить кандидатов в мае. При этом мы сошлись в том, что следующий президент мог бы быть избран в парламенте, и кандидат мог бы внести больший вклад в сплоченность нашего общества", — заявил он.

Ратас напомнил, что депутаты Центристской партии неоднократно выступали с предложениями о проведении прямых президентских выборов, в том числе и в прошлом году.