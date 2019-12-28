Юри Ратас сделал обзор изменений, которые вступят в 2020 году

Что хорошего принесет 2020 год в результате решений правительства, которым руководит Центристская партия? Примеры предстоящих изменений:

Минимальная зарплата увеличится до 584 евро в месяц, в следствие чего вырастут т.н. родительская зарплата, минимальные алименты и другие пособия. Соотношение минимальной зарплаты к средней зарплаты движется к 40%;

Средняя пенсия вырастет на 45 евро в месяц, такой рост — самый большой за последние 12 лет;

Пособия для детей со средними и тяжелыми формами инвалидности увеличатся в 2 раза, а для детей с глубокими формами инвалидности — в 3 раза, они не изменялись с 2006 года;

Дополнительный безналоговый доход с третьего ребенка и далее увеличится на 100 евро в месяц. Доходы многодетных семей вырастут;

Зарплаты учителей, спасателей, соцработников, а также работников здравоохранения, культуры и спорта вновь увеличатся. Продолжится работа, чтобы обеспечить должную оплату труда в областях, важных для развития страны;

Бюджетное финансирование науки и исследовательской работы увеличится почти на 16 миллионов евро и превысит 219 миллионов евро;

Доходы муниципалитетов вырастут вдвое по сравнению 2010 годом. Общий доход превысит 2,3 миллиарда, а фонд поддержки — 440 миллионов евро;

Начнется строительство 19 государственных домов в уездных центрах по всей Эстонии за пределами Таллинна и Тарту. Услуги государства станут более доступным и в сельской местности появятся дополнительные рабочие места;

Продолжатся работы, в результате которых в Таллинне откроется новая Балетная Школа, национальное вещание переедет в новый центр, Национальная библиотека и Национальный архив расположатся в одном отремонтированном здании, у полиции и погранохраны появится единый офис, здания спасательных служб будут отремонтированы.

В Вильянди, Тарту, Рапла и Хаапсалу откроются круглогодичные футбольные холлы, где смогут заниматься и любители других видов спорта, будет запущена новая программа;

Вдвое больше взрослых смогут пройти бесплатные курсы эстонского языка и втрое больше эстоноязычных учителей будут помогать русскоязычным детским садам и в первых классах улучшится преподавание эстонского языка;

Увеличится поддержка на развитие бесплатного общественного транспорта, появится третий паром на линии Виртсу-Куйвасту, улучшится зимнее расписание паромов по маршруту Рохукюла-Хельтермаа, на линии Курессааре-Таллинн будет вновь летать большой самолет, продолжится развитие железнодорожной линии Таллинн-Рохукюла и строительство Rail Baltic — улучшится транспортное сообщение внутри Эстонии;

Гравийные дороги будут асфальтированы, продолжатся работы с целью расширения основных шоссе и покупатели электромобилей снова могут рассчитывать на поддержку, Передвижение на автомобилях более экологичное и комфортное;

Эстония примет участие в работе Совета Безопасности ООН и проведет саммит Инициативы трех морей. Безопасность окрепнет;

Будет проведена ревизия госбюджета. Мы пересмотрим наши общие расходы;

Работа по достижению климатической нейтральности продолжится на основе, в первую очередь, Плана по климату и энергетике. Продолжим продуманные инновации во всех секторах в сотрудничестве с учеными.

Будут и другие изменения. Подробнее о них и обзор плана работы правительства.