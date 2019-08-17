Юри Ратас сдаваться не намерен: "продолжим работу. Как минимум, еще 1296 дней"

"На том же заседании правительства мы направили в Рийгикогу проект, который даёт школам возможность определять условия окончания основной школы и ученикам получать на основании школьных тестов гражданство Эстонии, — продолжает премьер. — Не менее важным было обсуждение возможностей вывести наших пожилых людей из относительной бедности путем внеочередного повышения пенсии и изменения обязательных взносов. В качестве важной темы мы также обратили внимание на ситуацию в Ида-Вирумаа в секторе горючих сланцев, где мы должны найти хорошие возможности для людей, чтобы сохранить свою работу и доходы, а также сделать большие шаги в направлении менее загрязняющего производства энергии".
"В предыдущие 100 дней правительство частично или полностью выполнило почти 80% задач. Например, мы решили запустить дигитальную регистратору по всей Эстонии, электрифицировать железную дорогу и увеличить количество электропоездов, а также внести более серьезный вклад в предотвращение бытового насилия. Кроме того, мы, например, гораздо внимательнее занимались вопросами климата и окружающей среды, чем любая предыдущая коалиция".
"Продолжим работу. Как минимум, ещё 1296 дней", — завершил свой пост Ратас.
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