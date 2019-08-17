Юри Ратас сдаваться не намерен: "продолжим работу. Как минимум, еще 1296 дней"

"Прошедшая неделя была для правительства очень насыщенной, но по понятным причинам большее внимание было уделено попытке уволить генерального директора полиции и погранохраны, которую я решительно осудил. Я рад, что вовлеченные министры принесли извинения за свое неправомероное поведение и сосредоточились на восстановлении мирного сотрудничества", — написал Ратас в Facebook.

"Партия реформ объявила сегодня, что она созовет внеочередное заседание Рийгикогу, чтобы выразить недоверие правительству, потому что они считают, что коалиция не занимается существенной работой. Только на этой неделе мы приняли несколько важных и значимых решений. Например, мы договорились об инвестициях для реновирования Национальной библиотеки и строительства нового здания для общественного вещания Эстонии, модернизации бюро полиций и спасательных служб, создания в уездах центров по оказанию государственных услуг".