17.08.2019, 18:31

Юри Ратас сдаваться не намерен: "продолжим работу. Как минимум, еще 1296 дней"

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Комментируя план Партии реформ выдвинуть ему вотум недоверия, премьер-министр Юри Ратас сказал, что намерен продолжать работу как минимум 1296 дней и привел перечень того, что удалось сделать правительству за последнее время.

"Прошедшая неделя была для правительства очень насыщенной, но по понятным причинам большее внимание было уделено попытке уволить генерального директора полиции и погранохраны, которую я решительно осудил. Я рад, что вовлеченные министры принесли извинения за свое неправомероное поведение и сосредоточились на восстановлении мирного сотрудничества", — написал Ратас в Facebook.

"Партия реформ объявила сегодня, что она созовет внеочередное заседание Рийгикогу, чтобы выразить недоверие правительству, потому что они считают, что коалиция не занимается существенной работой. Только на этой неделе мы приняли несколько важных и значимых решений. Например, мы договорились об инвестициях для реновирования Национальной библиотеки и строительства нового здания для общественного вещания Эстонии, модернизации бюро полиций и спасательных служб, создания в уездах центров по оказанию государственных услуг".

"На том же заседании правительства мы направили в Рийгикогу проект, который даёт школам возможность определять условия окончания основной школы и ученикам получать на основании школьных тестов гражданство Эстонии, — продолжает премьер. — Не менее важным было обсуждение возможностей вывести наших пожилых людей из относительной бедности путем внеочередного повышения пенсии и изменения обязательных взносов. В качестве важной темы мы также обратили внимание на ситуацию в Ида-Вирумаа в секторе горючих сланцев, где мы должны найти хорошие возможности для людей, чтобы сохранить свою работу и доходы, а также сделать большие шаги в направлении менее загрязняющего производства энергии".

"В предыдущие 100 дней правительство частично или полностью выполнило почти 80% задач. Например, мы решили запустить дигитальную регистратору по всей Эстонии, электрифицировать железную дорогу и увеличить количество электропоездов, а также внести более серьезный вклад в предотвращение бытового насилия. Кроме того, мы, например, гораздо внимательнее занимались вопросами климата и окружающей среды, чем любая предыдущая коалиция".

"Продолжим работу. Как минимум, ещё 1296 дней", — завершил свой пост Ратас.

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