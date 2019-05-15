Юри Ратас считает утверждения Хельме об отмывании денег неверными

Вчера министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, что находившаяся до ноября 2016 года у власти коалиция в составе Партии реформ, социал-демократов и ”Отечества” позволила эстонским банкам отмыть миллионы евро. Сегодня в Риге глава правительства Юри Ратас сказал журналистам, что слова министра не соответствуют истине.
Репортер Bloomberg сообщил в Twitter, что Ратас, отвечая на вопросы журналистов в Риге, назвал утверждения Марта Хельме ложными.
По словам Хельме, отмывание денег — очень серьезная для Эстонии тема и с этим связана огромная коррупция.