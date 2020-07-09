Юри Ратас: с 15 июля будут смягчены ограничения на проведение крупных мероприятий(3)
На пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратаса сообщил, что правительство обсуждало различные связанные с коронавирусом ограничения и их смягчение.
На пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратаса сообщил, что правительство обсуждало различные связанные с коронавирусом ограничения и их смягчение.
Ратас сообщил, что правительство решило с 15 июля смягчить определенные ограничения, связанные с проведением собраний и спортивных мероприятий. Сейчас на мероприятиях в помещении может присутствовать до 500 человек, а после смягчения ограничений — 1500.
Он добавил, что по-прежнему придется следовать требованию рассредоточения и 50% от заполняемости. "Требование рассредоточения должно поддерживаться везде, в местах общественного питания, у входов, в туалетах", — добавил он.
В мероприятиях на открытом воздухе с 15 июля сможет находиться 2000 человек, а в остальном там действуют такие же требования.
Ратас также сообщил, что обсуждал тему коронавируса с вирусологом Ирьей Лутсар. "Мы должны учитывать, что вирус остается с нами, все советы даны не просто так: стоит пересмотреть и свои планы путешествий", — подчеркнул премьер.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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