Юри Ратас — RusDelfi: Я за то, чтобы женщин в нашем правительстве было больше

Алина Захарова EST

Корреспондент RusDelfi Алина Захарова позавтракала с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и задала ему несколько феминистских вопросов.