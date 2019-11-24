24.11.2019, 11:00
Юри Ратас — RusDelfi: Я за то, чтобы женщин в нашем правительстве было больше(5)
Корреспондент RusDelfi Алина Захарова позавтракала с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и задала ему несколько феминистских вопросов.
Корреспондент RusDelfi Алина Захарова позавтракала с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и задала ему несколько феминистских вопросов.
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