Юри Ратас: произошедшее сегодня ночью в волости Ляэнеранна неописуемо грустно

"Произошедшее сегодня ночью в волости Ляэнеранна неописуемо грустно. Мои искренние соболезнования семьям двух жертв, а также пожелания наискорейшего выздоровления пострадавшим, в том числе детям", — написал Ратас.

"Выражаю признательность Департаменту полиции и пограничной охраны, благодаря оперативной деятельности которого опасная ситуация была взята под контроль. Стрелявший был арестован, и теперь правоохранительные органы выясняют обстоятельства этого трагического инцидента", — добавил премьер.