07.06.2020, 15:18
Юри Ратас: произошедшее сегодня ночью в волости Ляэнеранна неописуемо грустно(10)
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил в социальных сетях соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Пярнумаа.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил в социальных сетях соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Пярнумаа.
"Произошедшее сегодня ночью в волости Ляэнеранна неописуемо грустно. Мои искренние соболезнования семьям двух жертв, а также пожелания наискорейшего выздоровления пострадавшим, в том числе детям", — написал Ратас.
"Выражаю признательность Департаменту полиции и пограничной охраны, благодаря оперативной деятельности которого опасная ситуация была взята под контроль. Стрелявший был арестован, и теперь правоохранительные органы выясняют обстоятельства этого трагического инцидента", — добавил премьер.
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