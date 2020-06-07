07.06.2020, 15:18

Юри Ратас: произошедшее сегодня ночью в волости Ляэнеранна неописуемо грустно

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Valitsuse pressikonverents
Foto: Rauno Volmar

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил в социальных сетях соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в Пярнумаа.

"Произошедшее сегодня ночью в волости Ляэнеранна неописуемо грустно. Мои искренние соболезнования семьям двух жертв, а также пожелания наискорейшего выздоровления пострадавшим, в том числе детям", — написал Ратас.

"Выражаю признательность Департаменту полиции и пограничной охраны, благодаря оперативной деятельности которого опасная ситуация была взята под контроль. Стрелявший был арестован, и теперь правоохранительные органы выясняют обстоятельства этого трагического инцидента", — добавил премьер.

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