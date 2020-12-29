Юри Ратас призывает рассказать, что хорошего мы извлечем из уходящего года

Там же он просит ответить в комментариях.

"В дни, оставшиеся до Нового года, мы могли бы найти в уходящем году те обновления и свершения, которые и дальше будут служить нам во благо. Так мы извлечем из завершающегося года больше, чем опыт преодоления многочисленных сложностей и вызовов. На мой взгляд, мы могли бы и дальше заботиться друг о друге, беречь свое здоровье, открывать для себя Эстонию, широко использовать науку, развивать цифровые навыки и так далее", — написал Ратас.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.