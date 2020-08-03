03.08.2020, 18:57

Юри Ратас призвал жителей Эстонии не расслабляться и напомнил о возможных коронавирусных ограничениях

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Valitsuse pressikonverents
Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Позаботиться друг о друге и защитить всех нас от коронавируса призвал сегодня в своем обращении в социальных сетях премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Ниже мы приводим его обращение.

"Я призываю быть внимательными и бдительными к опасному для жизни коронавирусу, который передается от человека к человеку. Поразивший Эстонию и весь мир в начале этого года неизвестный вирус не исчез, и разработки антивирусной вакцины ещё ведутся. Накопленный опыт подтверждает, что лучший способ избежать заражения и распространения инфекции — это правильное повседневное поведение: неустанные бдительность и соблюдение антивирусных правил.

Правительство совместно с ведомствами и учёными внимательно следит за ситуацией, чтобы быть готовым немедленно отреагировать. На предыдущих заседаниях правительства было приятно видеть факты, которые подтверждают, что распространенность вируса в Эстонии низкая, и наши люди бдительны.

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Тон обсуждений ситуации может измениться в предстоящий четверг. По состоянию на прошлую пятницу уровень заражения в Эстонии составлял 2,6, тогда как месяц назад он был 1,0. За последнюю неделю выявлено 43 случая заболевания, 24 из которых сконцентрированы в Тартуском уезде. Да и многочисленные публичные примеры того, что жители Эстонии забыли о коронавирусе, вынуждают нас посмотреть на ситуацию по-другому.

Что влечёт за собой увеличение распространения коронавируса, мы видим сейчас по происходящему в Тарту. Прошедшая весна полна примеров, что ограничения повседневной жизни могут быть еще обширнее. Самое важное: вирус привел к тому, что среди нас больше нет 63 матерей-отцов, дочерей-сыновей, сестёр-братьев.

Я желаю всем нам настойчивости и сил, чтобы мы избежали увеличения распространения коронавируса! Для этого от каждого из нас требуется хотя бы:

1) помнить на каждом шагу, что коронавирус не исчез из Эстонии и мира;
2) сохранять безопасную дистанцию ​​с другими людьми;
3) соблюдать гигиену, в том числе мыть руки;
4) при неважном самочувствии оставаться дома и обращаться к врачу;
5) соблюдать требования и рекомендации, которые защищают людей от коронавируса: www.kriis.ee/ru.

Только так мы будем здоровыми, беречь здоровье своих близких, контролировать вирус и продолжать нашу повседневную жизнь без ограничений".

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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