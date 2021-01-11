Юри Ратас пригласил Финляндию присоединиться к проекту цифрового паспорта иммунизации

”Эстония и Финляндия обе присоединились к совместному заказу на вакцину от COVID-19 Европейского союза и взяли хороший темп в области вакцинации. Я пригласил Финляндию присоединиться к пилотному проекту цифрового паспорта иммунизации, который Эстония начала в сотрудничестве с ВОЗ. Это позволило бы быстро и эффективно признавать удостоверения о вакцинации разных стран и такие образом улучшить возможности людей, например, путешествовать. Проект является частью нашего долгоиграющего плана в сотрудничестве с ВОЗ создать возможности для безопасного движения данных из области здравоохранения в мировом масштабе”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

Одной из фирм, участвующих в развитии проекта, является финское предприятие Gofore, проект использует для обмена данными решение X-road, которое уже используют для взаимного обмена данными Эстония и Финляндия. К проекту уже согласились присоединиться Исландия и Венгрия. Переговоры идут с 14 странами.

Кроме того, премьер-министры обсудили вопрос пересечения границы и возможное смягчение ограничений для путешествующих, которые могли бы при въезде в страну заменить самоизоляцию тестированием. Ратас подчеркнул, до сих пор сотрудничество Эстонии и Финляндии в рамках вызванного COVID-19 кризиса было очень успешным.

”Мы постоянно координируем вопросы пересечения границы, упростили, насколько возможно, условия чрезвычайно необходимых поездок и сохранили возможность трудовой миграции. И конечно, мы продолжаем искать возможности, чтобы еще лучше наладить этот процесс”, — сказал Ратас.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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