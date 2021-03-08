Юри Ратас представил пять шагов по выходу из коронакризиса

Как преодолеем нынешний кризис? Мы выйдем из беспрецедентно сложной ситуации твердыми совместными шагами. На мой взгляд, их пять:

Гарантируем возможность справиться

Поддержка со стороны государства, то есть всех нас, тем людям и предприятиям, доходы которых снизились или вообще пропали, должны иметь возможность вернуться к работе и продолжить свою деятельность после того, как кризис в области здравоохранения утихнет. Другими словами, поддержка не может ограничиваться компенсацией заработной платы, а должна помогать сохранять и создавать рабочие места, а также покрывать неизбежные расходы. Неуплаченные аренда, лизинг, кредит на недвижимость или жилье, коммунальные услуги и т.п. создают только дополнительные проблемы. Местные власти также нуждаются в поддержке во время кризиса, поскольку сокращение их доходов чревато уменьшением поддержки жителям. Необходимый для этого дополнительный бюджет должен быть разработан в марте, чтобы люди, предприятия и самоуправления могли получить помощь не позднее апреля.

Остановим инфекцию полноценными мерами

Нам нужны от государства рекомендации, основанные на заключениях экспертов, которые реально, а не лишь видимо или на половину помогают остановить распространение инфекции. При этом давайте не будем бояться установить чрезвычайное положение, потому что ситуация критическая: по оценке специалистов, кризис в области здравоохранения может перерасти в неконтролируемую катастрофу. Также давайте не будем бояться приостановить работу и деятельность повсюду за пределами передовой борьбы с коронавирусом: на карту поставлены жизни наших людей, но также и выживание здравоохранения и экономики.

Активизируем вакцинацию

Добровольная и бесплатная вакцинация — определенно выход из кризиса. На этой неделе в Эстонию поступит рекордное количество вакцин: более 50 000 доз. Давайте воспользуемся ими в кратчайшие сроки и согласно плану вакцинации. Также давайте потрудимся над тем, чтобы еще четыре кандидата на вакцины, представленные Европейскому Союзу, прибыли в Эстонию как можно скорее. Если среди них разрешение на продажу получит вакцина Sputnik, то и она приветствуется в Эстонии.