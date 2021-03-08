Юри Ратас представил пять шагов по выходу из коронакризиса

Председатель входящей в правящую коалицию Центристской партии Юри Ратас изложил в FB своё видение выхода из коронакризиса.
Как преодолеем нынешний кризис? Мы выйдем из беспрецедентно сложной ситуации твердыми совместными шагами. На мой взгляд, их пять:
Гарантируем возможность справиться
Поддержка со стороны государства, то есть всех нас, тем людям и предприятиям, доходы которых снизились или вообще пропали, должны иметь возможность вернуться к работе и продолжить свою деятельность после того, как кризис в области здравоохранения утихнет. Другими словами, поддержка не может ограничиваться компенсацией заработной платы, а должна помогать сохранять и создавать рабочие места, а также покрывать неизбежные расходы. Неуплаченные аренда, лизинг, кредит на недвижимость или жилье, коммунальные услуги и т.п. создают только дополнительные проблемы. Местные власти также нуждаются в поддержке во время кризиса, поскольку сокращение их доходов чревато уменьшением поддержки жителям. Необходимый для этого дополнительный бюджет должен быть разработан в марте, чтобы люди, предприятия и самоуправления могли получить помощь не позднее апреля.
Остановим инфекцию полноценными мерами
Нам нужны от государства рекомендации, основанные на заключениях экспертов, которые реально, а не лишь видимо или на половину помогают остановить распространение инфекции. При этом давайте не будем бояться установить чрезвычайное положение, потому что ситуация критическая: по оценке специалистов, кризис в области здравоохранения может перерасти в неконтролируемую катастрофу. Также давайте не будем бояться приостановить работу и деятельность повсюду за пределами передовой борьбы с коронавирусом: на карту поставлены жизни наших людей, но также и выживание здравоохранения и экономики.
Активизируем вакцинацию
Добровольная и бесплатная вакцинация — определенно выход из кризиса. На этой неделе в Эстонию поступит рекордное количество вакцин: более 50 000 доз. Давайте воспользуемся ими в кратчайшие сроки и согласно плану вакцинации. Также давайте потрудимся над тем, чтобы еще четыре кандидата на вакцины, представленные Европейскому Союзу, прибыли в Эстонию как можно скорее. Если среди них разрешение на продажу получит вакцина Sputnik, то и она приветствуется в Эстонии.
Создадим возможности
Чем дольше мы живем в условиях кризиса, тем дороже нам он нам будет стоить. Если не хватает медицинских работников, давайте найдем их. Если молодым людям нужна психологическая помощь, давайте окажем ее. Если удаленное обучение или дигитальный паспорт вакцинации требуют более быстрых решений, давайте ускорим их разработку. И т.д., т.д., т.д..
Останемся нашим-обществом
Последний шаг, но тем не менее важный: давайте сосредоточимся на решениях и объединим усилия, а не будем подчеркивать разногласия и искать виновных. Быстрое распространение коронавируса — это забота не того или иного человека, семьи или бизнеса, а всех нас.
И еще, чисто по-человечески. Уже больше года мы движемся по дороге, полной неизвестных взлетов, падений, поворотов и других уроков. Удержимся ли мы на дороге или выедем с нее? Основываясь на том, что мы уже пережили, я верю, что удержимся. При этом как было, так и остается важным, чтобы старался каждый из нас.
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