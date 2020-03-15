Юри Ратас: потребуются недели и месяцы, прежде чем мы сможем вернуться к нашему обычному ритму жизни

"Однако потребуются недели и месяцы, прежде чем мы сможем вернуться к нашему обычному ритму жизни. Тем временем нам необходимо как бороться с распространением вируса на уровне общества, так и каждый из нас должен прилагать усилия в индивидуальном порядке. Мы все должны следовать указаниям медицинских работников, соблюдать правила гигиены и избегать максимально тесного контакта с другими людьми. Также целесообразно избегать прикосновения к поверхностям и объектам, которые могут быть заражены вирусом, и использовать другие способы оплаты вместо наличных.

Правительство также принимает меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, предотвратить появление новых вспышек в Эстонии и защитить здоровье всех жителей. Вчера вечером, как и многие другие страны Европейского Союза, мы решили закрыть наши границы, чтобы предотвратить распространение вируса через границы. Конечно же, все наши жители и их близкие родственники по-прежнему могут вернуться в Эстонию. Мы также обеспечиваем транспортировку товаров и сырья при условии, что у перевозчиков отсутствуют симптомы заболевания.