Юри Ратас: потребуются недели и месяцы, прежде чем мы сможем вернуться к нашему обычному ритму жизни

"В конце февраля мы получили первое сообщение о том, что коронный вирус, который теперь распространился по всему миру, достиг Эстонии. Вчера мы получили подтверждение первого официально выздоровевшего в Эстонии. Такие обнадеживающие сообщения начнут появляться в ближайшее время все чаще", — пишет премьер-министр Юри Ратас в Facebook.
"Однако потребуются недели и месяцы, прежде чем мы сможем вернуться к нашему обычному ритму жизни. Тем временем нам необходимо как бороться с распространением вируса на уровне общества, так и каждый из нас должен прилагать усилия в индивидуальном порядке. Мы все должны следовать указаниям медицинских работников, соблюдать правила гигиены и избегать максимально тесного контакта с другими людьми. Также целесообразно избегать прикосновения к поверхностям и объектам, которые могут быть заражены вирусом, и использовать другие способы оплаты вместо наличных.
Правительство также принимает меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, предотвратить появление новых вспышек в Эстонии и защитить здоровье всех жителей. Вчера вечером, как и многие другие страны Европейского Союза, мы решили закрыть наши границы, чтобы предотвратить распространение вируса через границы. Конечно же, все наши жители и их близкие родственники по-прежнему могут вернуться в Эстонию. Мы также обеспечиваем транспортировку товаров и сырья при условии, что у перевозчиков отсутствуют симптомы заболевания.
Пожалуйста, давайте беречь всех людей из групп риска коронавируса, которыми определенно являются пожилые люди и жители с хроническими заболеваниями. При симптомах простуды следует избегать прямого контакта со своими пожилыми родственниками и знакомыми. Медицинские работники, сотрудники полиции и пограничной службы, обслуживающий персонал в магазинах и других местах, а также все, чья работа требует высокой степени воздействия на человека, также подвергаются большему риску. Мы должны понимать, что мы не должны подвергать их риску заражения своими действиями.
И напоследок. Давайте заботится друг о друге и помогать друг другу. Замечать трудности, с которыми сталкиваются другие, и оказывать им поддержку, когда это необходимо и возможно. Конечно же, принимая все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Вместе мы обязательно преодолеем эти трудные времена и станем еще сильнее как общество.
Берегите и будьте оберегаемы!"
Коронавирус COVID-19
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
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