Юри Ратас: потеря власти в Тарту была уроком для всей нашей партии

Причиной стали внутрипартийные трения в тартуском отделении центристов, возникшие после того, как местную ячейку возглавил Яан Тоотс. Тартуские центристы попытались сместить со своего поста вице-мэра города, но в результате получили лишь отказ Партии реформ от дальнейшего сотрудничества.

"Конечно, события в Тарту - урок всей нашей партии, но нужно, став более умудренным, двигаться вперед", - написал Ратас в своем аккаунте в социальной сети. "Приложим усилия, чтобы укрепить партию в Тарту и выйти на следующие местные выборы едиными".