20.01.2020, 21:51

Юри Ратас: потеря власти в Тарту была уроком для всей нашей партии


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Vabariigi valitsuse pressikonverents 16.01
Peaminister Jüri Ratas valitsuse pressikonverentsilFoto: Kretel Kuusk

Как уже сообщалось, сегодня развалилась правящая коалиция в горсобрании Тарту, в которую входили Партия реформ и Центристская партия.

Причиной стали внутрипартийные трения в тартуском отделении центристов, возникшие после того, как местную ячейку возглавил Яан Тоотс. Тартуские центристы попытались сместить со своего поста вице-мэра города, но в результате получили лишь отказ Партии реформ от дальнейшего сотрудничества.

"Конечно, события в Тарту - урок всей нашей партии, но нужно, став более умудренным, двигаться вперед", - написал Ратас в своем аккаунте в социальной сети. "Приложим усилия, чтобы укрепить партию в Тарту и выйти на следующие местные выборы едиными".

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