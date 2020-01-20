Юри Ратас: потеря власти в Тарту была уроком для всей нашей партии
Как уже сообщалось, сегодня развалилась правящая коалиция в горсобрании Тарту, в которую входили Партия реформ и Центристская партия.
Как уже сообщалось, сегодня развалилась правящая коалиция в горсобрании Тарту, в которую входили Партия реформ и Центристская партия.
Причиной стали внутрипартийные трения в тартуском отделении центристов, возникшие после того, как местную ячейку возглавил Яан Тоотс. Тартуские центристы попытались сместить со своего поста вице-мэра города, но в результате получили лишь отказ Партии реформ от дальнейшего сотрудничества.
"Конечно, события в Тарту - урок всей нашей партии, но нужно, став более умудренным, двигаться вперед", - написал Ратас в своем аккаунте в социальной сети. "Приложим усилия, чтобы укрепить партию в Тарту и выйти на следующие местные выборы едиными".
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