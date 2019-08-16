Юри Ратас попросит Марта Хельме разъяснить ситуацию во время отпуска

Сын министра внутренних дел Мартин Хельме стал временно исполняющим обязанности главы МВД на время отпуска Марта Хельме. Стало известно, что вчерашний скандал вынудит отца раньше вернуться из отпуска.
Вчера и.о. министра внутренних дел Мартин Хельме попытался приостановить рабочие отношения с директором Департамент полиции и погранохраны Эльмаром Вахером. Но он все равно продолжает работать. В конфликт вмешался премьер Юри Ратас.
Глава бюро премьер-министра Юри Ратаса Йоханнес Мерилай сказала, что сначала в планах встреча Марта Хельме и Ратаса была назначена на среду, но теперь она может состоятся в самом начале следующей недели — в понедельник или вторник. В какой день — точно неизвестно.
По словам Ратаса, он доверяет Вахеру и "для выражения недоверия руководителю этого ведомства должны быть очень ясные и весомые причины, которые никто не представил".
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