Юри Ратас попросит Марта Хельме разъяснить ситуацию во время отпуска

Вчера и.о. министра внутренних дел Мартин Хельме попытался приостановить рабочие отношения с директором Департамент полиции и погранохраны Эльмаром Вахером. Но он все равно продолжает работать. В конфликт вмешался премьер Юри Ратас.

Глава бюро премьер-министра Юри Ратаса Йоханнес Мерилай сказала, что сначала в планах встреча Марта Хельме и Ратаса была назначена на среду, но теперь она может состоятся в самом начале следующей недели — в понедельник или вторник. В какой день — точно неизвестно.

По словам Ратаса, он доверяет Вахеру и "для выражения недоверия руководителю этого ведомства должны быть очень ясные и весомые причины, которые никто не представил".