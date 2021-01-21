Юри Ратас попросил финского премьера держать границу для поездок в целях работы и учебы открытой

”Для Эстонии очень важно, чтобы трудовая миграция между Эстонией и Финляндией продолжалась — это важно для экономики обеих стран. Департамент здоровья и Министерство социальных дел представят правительству Финляндии конкретные предложения, как сделать движение через границу двух стран в целях работы и учебы как можно более безопасным. Для этого как Эстония, так и Финляндия должны обеспечить на судах бесплатное тестирование и обмен результатами тестов”, — сказал Ратас.

Премьер-министры также обсудили ситуацию с распространением коронавируса в двух странах, ход вакцинации и необходимость увеличить поставки вакцин.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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