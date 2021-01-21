Юри Ратас попросил финского премьера держать границу для поездок в целях работы и учебы открытой

”Для Эстонии очень важно, чтобы трудовая миграция между Эстонией и Финляндией продолжалась — это важно для экономики обеих стран. Департамент здоровья и Министерство социальных дел представят правительству Финляндии конкретные предложения, как сделать движение через границу двух стран в целях работы и учебы как можно более безопасным. Для этого как Эстония, так и Финляндия должны обеспечить на судах бесплатное тестирование и обмен результатами тестов”, — сказал Ратас.
Премьер-министры также обсудили ситуацию с распространением коронавируса в двух странах, ход вакцинации и необходимость увеличить поставки вакцин.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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