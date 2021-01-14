Юри Ратас подвел итоги работы своего правительства

”Я хотел бы от всей души поблагодарить Консервативную народную партию Эстонии, партию Isamaa и Центристскую партию Эстонии за сотрудничество и вклад, который мы вносили с момента вступления правительства в должность. Я также искренне благодарен всему народу Эстонии за поддержку, а также за необходимую обратную связь, которые важны для каждого правительства”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”За время пребывания в должности нынешнего правительства мы продемонстрировали много значительных достижений и предприняли важные шаги, развивающие жизнь в Эстонии. Это, например, два внеочередных повышения пенсий, увеличение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ до 1% нашего валового внутреннего продукта и, конечно же, успешные переговоры по следующему бюджетному периоду и плану перезапуска экономики Европейского союза.

Обусловленный распространением коронавируса крупнейший гражданский кризис со времени восстановления независимости Эстонии и первое чрезвычайное положение весной также потребовали от каждого из нас большого вклада и самоотверженной работы, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Следующие месяцы и годы поставят перед новым правительством серьезные задачи по разрешению продолжающегося кризиса в области здравоохранения и экономики и развитию жизни всего народа и страны в целом. Каждый день в каждом уголке Эстонии мы все должны чувствовать, что наша жизнь становится хоть чуточку лучше”.

Ушедшее в отставку правительство продолжит работу до тех пор, пока в должность не вступит новое правительство. Без крайней необходимости ушедшее в отставку правительство не будет принимать принципиальных или увеличивающих расходы государственного бюджета решений, сообщила коммуникационная служба правительства.

Вчера премьер-министр сообщил о своем решении уйти в отставкут по собственной инициативе президенту Керсти Кальюлайд и Рийгикогу.

Конституция дает президенту до двух недель для выдвижения кандидата на пост премьер-министра и формирования нового правительства. У кандидата в премьер-министры, в свою очередь, есть 14 дней на то, чтобы представить в Рийгикогу доклад об основах формирования будущего правительства.