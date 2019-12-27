Юри Ратас подвел итоги года и рассказал, почему в правительстве нет русских имен и долго ли уговаривал Яну Тоом остаться в партии

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас дал ETV+ большое интервью, в котором подвел итоги уходящего года. В интервью были затронуты самые разные проблемы, и, конечно же, вопрос ”русских” членов партии и скандальности коалиции.
На вопрос о том, долго ли ему пришлось уговаривать Яну Тоом остаться в партии, когда стало известно, что в коалицию войдет EKRE, Ратас ответил: ”Работа партии — это довольно гибкий и творческий процесс. Партия не принимает только черные или только белые решения. В партию входят профессионалы своего дела. Яна Тоом занимает очень твердую позицию в Центристской партии. Она превосходно справляется со своими обязанностями депутата Европарламента и очень хорошо представляет там интересы Эстонии и Европы. Если вас интересует вопрос, обсуждали ли мы эти темы, то да, разумеется, но партия принимает решения сообща и согласно демократическим принципам”.
На замечание о том, что в правительстве нет русских имен (Михаила Кылварта, Яны Тоом, Вадима Белобровцева и т.д.), Ратас сказал, что все эти люди заняты на других, не менее важных, должностях.
”Скажу честно, когда создавалось это правительство, Михаил Кылварт был председателем Таллиннского горсобрания. Таави Аас решил использовать свой мандат в Рийгикогу, и после того, как была создана коалиция, я сделал Таави Аасу предложение уйти из Рийгикогу и занять пост министра экономики и инфраструктуры. Михаилу Кылварту я предложил стать мэром Таллинна. В столице нужно много сделать. Не имеет смысла уводить из Таллинна хороших людей. В Центристской партии очень много достойных людей. Яна Тоом до этих выборов в Рийгикогу уже работала в Европарламенте и хотела снова баллотироваться на выборах в Европарламент. Она набрала очень много голосов и продолжила там свою работу. Вадим Белобровцев занимает пост вице-мэра Таллинна и отвечает за очень важный сектор — спорт, культуру и образование. Это не означает, что Центристская партия не обсуждает свою программу единой командой. Частью нашей команды является и Михаил Кылварт, член правления Центристской партии, также как Вадим Белобровцев и Яна Тоом”, — сказал Ратас.
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