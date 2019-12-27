Юри Ратас подвел итоги года и рассказал, почему в правительстве нет русских имен и долго ли уговаривал Яну Тоом остаться в партии

На вопрос о том, долго ли ему пришлось уговаривать Яну Тоом остаться в партии, когда стало известно, что в коалицию войдет EKRE, Ратас ответил: ”Работа партии — это довольно гибкий и творческий процесс. Партия не принимает только черные или только белые решения. В партию входят профессионалы своего дела. Яна Тоом занимает очень твердую позицию в Центристской партии. Она превосходно справляется со своими обязанностями депутата Европарламента и очень хорошо представляет там интересы Эстонии и Европы. Если вас интересует вопрос, обсуждали ли мы эти темы, то да, разумеется, но партия принимает решения сообща и согласно демократическим принципам”.

На замечание о том, что в правительстве нет русских имен (Михаила Кылварта, Яны Тоом, Вадима Белобровцева и т.д.), Ратас сказал, что все эти люди заняты на других, не менее важных, должностях.