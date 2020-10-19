Юри Ратас поддерживает договор о расширенном военном присутствии между Польшей и США

По словам премьер-министра Юри Ратаса, быстрые и современные транспортные и энергетические коммуникации играют ключевую роль для развития нашего региона. ”Наша цель в том, чтобы отрезок Rail Baltic между Польшей и Литвой был готов в срок. Также важно к 2025 году довести до конца синхронизацию электросистем Балтийских стран с Европой. В этом проекте проходящие через территорию Польши коммуникации имеют жизненно важное значение. Очень положительно то, что недавно Европейская комиссия решила выделить проекту средства в размере более 700 миллионов евро, что, помимо прочего, как раз позволит построить новое польско-литовское соединение”, — сказал Ратас.

На встрече затронули и тему Таллиннского цифрового саммита, который планируется на будущий год. ”Умные цифровые решения, которые работают также через государственные границы, являются как важной частью повестки дня саммита Инициативы трех морей, так и главной темой следующего Таллиннского цифрового саммита”, — отметил Ратас.

Юри Ратас и Анджей Дуда говорили также о сотрудничестве в сфере обороны. Премьер-министр Эстонии поблагодарил Польшу за многогранный вклад в обеспечение региональной безопасности. ”Благодарю польские военно-воздушные силы за то, что в начале этого года они впервые участвовали в миссии по обеспечению безопасности воздушного пространства на базе Эмари. Жаль, что из-за пандемии мне не удалось лично встретиться с ними вместе с моим польским коллегой Матеушем Моравецким. Это настоящие профессионалы, чье возвращение в Эстонию всегда будет приветствоваться”, — сказал Ратас.

Премьер-министр отметил, что заключенный между Польшей и США договор о расширенном военном присутствии, который президент Дуда подписал 15 октября, крайне важен, поскольку открывает возможности для усиления военного присутствия США в Польше, а кроме того дает надежду на то, что американское военное присутствие в странах Балтии также станет более заметным.

Юри Ратас и Анджей Дуда выразили обеспокоенность эскалацией насилия в Республике Беларусь. ”Мы должны увеличить поддержку гражданского общества, СМИ и молодежи Белоруссии. На прошлой неделе Эстония решила поддержать белорусские проекты по сотрудничеству в деле развития 500 тысячами евро”, — сказал Ратас. В начале октября Эстония решила вызвать своего посла в Республике Беларусь в Таллинн для консультаций, выразив таким образом солидарность с Польшей и Литвой, которые под давлением белорусских властей вынуждены были вызвать своих послов в Минске на родину для консультацией и значительно уменьшить число сотрудников посольств.