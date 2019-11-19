19.11.2019, 19:03

Юри Ратас ответил Марту Хельме: не нужно ставить наше членство в НАТО под сомнение

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Юри Ратас ответил Марту Хельме: не нужно ставить наше членство в НАТО под сомнение
Ilmar Saabas

Сегодня в интервью финскому изданию министр внутренних дел Эстонии Март Хельме заявил, необходимо наряду с находящимся в кризисе блоком НАТО иметь план B по защите Эстонии. Премьер-министр Юри Ратас так не считает.

"Все планы Эстонии сводятся к развитию нашего независимого оборонного потенциала и членству в НАТО. Альянс жизнеспособен и функционирует как в военном, так и в политическом отношении в Европе и за ее пределами. Я это хорошо знаю из встреч с главами государств и правительств НАТО, а также, например, недавнего визита в Афганистан, где в составе миссии служат и наши военные.

Конечно, государства, входящие в состав НАТО, имеют разные взгляды, но реальное сотрудничество превалирует. В последние годы НАТО значительно укрепило коллективную оборону и покрытие сопутствующих затрат. С 2014 года союзники осуществляют воздушную оборону в Амари, а с 2017 года в нашем государстве располагается военная часть НАТО под руководством Великобритании. Мы благодарны всем нашим союзникам за их вклад. Сегодняшняя безопасность Эстонии однозначно гарантирована.

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Нет необходимости подвергать сомнению наше членство в НАТО, а также сотрудничество с остальными 29 государствами-членами. Безопасность Эстонии обеспечивается через трансатлантические связи внутри НАТО, и все, что мы делаем с союзниками и партнерами нашего региона, такими как Латвия и Литва, направлено на укрепление НАТО и единство Запада. Так мы обеспечиваем сохранность ценности и безопасность всего североатлантического пространства", — считает глава правительства Эстонии.

Министр внутренних дел Март Хельме в интервью финскому изданию Iltalehti сказал, что Эстонии подготовит совместно с Латвией и Литвой запасной план, так как НАТО находится в кризисе и на блок больше надеяться нельзя.

Прокомментировал слова Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, который отметил, что Эстония ведет военно-политическое сотрудничество со своими региональными союзниками как на уровне Европейского союза, так и в двустороннем, и коллективном формате, но конечно не в виде альтернативы НАТО. "По той простой причине, что коллективной обороне НАТО нельзя найти альтернативу, и такая необходимость отсутствует".

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