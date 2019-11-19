Юри Ратас ответил Марту Хельме: не нужно ставить наше членство в НАТО под сомнение

Нет необходимости подвергать сомнению наше членство в НАТО, а также сотрудничество с остальными 29 государствами-членами. Безопасность Эстонии обеспечивается через трансатлантические связи внутри НАТО, и все, что мы делаем с союзниками и партнерами нашего региона, такими как Латвия и Литва, направлено на укрепление НАТО и единство Запада. Так мы обеспечиваем сохранность ценности и безопасность всего североатлантического пространства", — считает глава правительства Эстонии.

Министр внутренних дел Март Хельме в интервью финскому изданию Iltalehti сказал, что Эстонии подготовит совместно с Латвией и Литвой запасной план, так как НАТО находится в кризисе и на блок больше надеяться нельзя.

Прокомментировал слова Хельме и министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, который отметил, что Эстония ведет военно-политическое сотрудничество со своими региональными союзниками как на уровне Европейского союза, так и в двустороннем, и коллективном формате, но конечно не в виде альтернативы НАТО. "По той простой причине, что коллективной обороне НАТО нельзя найти альтернативу, и такая необходимость отсутствует".