Юри Ратас отвечает прямо: на претворение коалиционного договора в жизнь в этом году денег нет

На замечание журналиста о том, что Ратас должен был быть осведомлен о состоянии бюджета еще до выборов, он ответил: ”Поскольку Министерство финансов обнародовало информацию 4 апреля, то и у нас она не могла оказаться раньше. Я спрашивал об этом и чиновников министерства. Я ни в коем случае не хочу винить их в неправильном прогнозе. Но о том, что намечается такой большой дефицит, по крайней мере я узнал уже после выборов”.

Будет ли в этом году принят негативный бюджет?

"По нынешней оценке Министерства финансов, этой весной необходимости делать негативный бюджет нет. Но необходимо сделать определенные исправления и разделения, чтобы уменьшить минус этого года на 0,1–0,2 процентных пункта".

[…]

"Если говорить о кредите в два миллиарда евро, то доля кредита в расчете на ВВП у Эстонии — одна из самых низких. В то же время мы должны исходить из правил равновесия. С одной стороны мы можем взять кредит и взрастить наши резервы до больших величин, но на самом деле не сможем пользоваться этими средствами".

Говоря о данных центристами во время выборов обещаниях (например, росте зарплат учителей, работников сферы социального попечения, внутренней безопасности, ветеринаров и т.д.), Ратас отметил, что ”эти принципы по большей части отражены в коалиционном договоре”. ”Но опять же, это материальные обещания, и я думаю, что коалиция может рассматривать их только вместе с реальным покрытием”, — добавил премьер.