Юри Ратас: отставка Марта Хельме показывает, что коалиция может двигаться вперед

"Было ясно, что после той радиопередачи, после тех высказываний я не видел возможности, чтобы можно было продолжать в том же духе, — отметил Ратас. — Думаю, что со стороны Марта это было правильное решение".

"В том, что Соединенные Штаты Америки — демократическое правовое государство — никто не сомневается. Это правда, что там в суде присутствуют различные споры. Я желаю счастья и успеха новому президенту США Джо Байдену. Но ясно то, что споры в судебной системе сегодня идут", — добавил премьер.

На вопрос, почему только Март Хельме подал в отставку, Ратас ответил, что это было решение Марта Хельме. "Я думаю, что Март принял правильное решение, чтобы коалиция могла двигаться вперед. С другой стороны — в самом деле было обсуждение — являются ли США демократическим правовым государством. Это сегодня никто под сомнения не поставил. Все были согласны, что да, но при этом есть и судебные споры, и сегодня они идут".

На вопрос, как может правительство продолжать конструктивную работу, когда и Мартин Хельме разделяет те же взгляды, из-за которых Март Хельме подал в отставку, глава правительства ответил, что сегодня в отношении Джо Байдена никто не сказал ничего предосудительного. "То, что министр внутренних дел подал в отставку, показывает, что коалиция может двигаться вперед".

Ратас подтвердил, что получил заявление Марта Хельме об отставке.

Напомним, что скандал вызвала реакция Марта Хельме на результаты выборов в США.