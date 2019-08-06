Юри Ратас отрицает ведение переговоров с Партией реформ

Председатель Центристской партии и премьер-министр Эстонии Юри Ратас опроверг циркулирующие в последнее время в СМИ слухи о том, что центристы ведут переговоры с Партией реформ по формированию новой правительственной коалиции.
"Нет, мы не ведем с Партией реформ никаких переговоров", - сказал премьер. На вопрос Delfi, общался ли он в последнее время с руководителем реформистов Каей Каллас, Ратас ответил: "Я полагаю, что не обязан говорить через ваш портал, с кем я общаюсь, а с кем не общаюсь".
По заверению Ратаса, здоровье правительства в порядке, атмосфера рабочая и деловая. Говоря о данных опроса Norstat, согласно которым поддержка центристов снизилась примерно на 18%, глава правительства сказал, что Центристская партия делает всё для восстановления лидерских позиций.
Сейчас в правящую коалицию входят три партии: центристы, Эстонская консервативная народная партия и "Отечество" (Isamaa).
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