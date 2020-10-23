Юри Ратас отправил Мартину Хельме торт в знак преодоления правительственного кризиса

Правительственный кризис, который возник после нелицеприятных высказываний министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE) в адрес представителей секс-мешьшинств, завершился подарком от премьер-министра Юри Ратаса Мартину Хельме. Ратас отправил Хельме торт и открытку.
”Мы не занимаемся тем, что приносим извинения”, — сказал лидер EKRE Мартин Хельме в эфире Vikerraadio в передаче ”Uudis +”, когда перед ним на столе лежали торт и благодарственная открытка, присланные председателем Центристской партии премьер-министром Юри Ратасом.
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