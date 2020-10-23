23.10.2020, 17:47

Юри Ратас отправил Мартину Хельме торт в знак преодоления правительственного кризиса


EST
Koalitsioonierakondade esimeeste ühine pressikonverents 22.10.2020
EKR, Keskerakonna ja Isamaa esimees allkirjastasid ühisavalduse, milles nimetati põhiseaduse diskrimineerimist keelavat 12. paragrahvi ja sõnavabadust kindlustavat 45. paragrahvi ning teatati soovist korraldada kevadel abielu mõiste üle rahvahääletus.Foto: Jaanus Lensment

Правительственный кризис, который возник после нелицеприятных высказываний министра внутренних дел Марта Хельме (EKRE) в адрес представителей секс-мешьшинств, завершился подарком от премьер-министра Юри Ратаса Мартину Хельме. Ратас отправил Хельме торт и открытку.

”Мы не занимаемся тем, что приносим извинения”, — сказал лидер EKRE Мартин Хельме в эфире Vikerraadio в передаче ”Uudis +”, когда перед ним на столе лежали торт и благодарственная открытка, присланные председателем Центристской партии премьер-министром Юри Ратасом.

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