Юри Ратас объяснил, почему не подписал совместное с Францией и странами Балтии заявление

Как мы уже сообщали, президент Франции Эммануэль Макрон взял с собой во время визита в Прибалтику проект совместного заявления, где призывают ЕС защищать демократические институты своих стран-членов и свои собственные именно в виде борьбы против идущего из-за границ вмешательства и распространения дезинформации.

В понедельник Елисейский дворец для обозначение начала визита президента Франции опубликовал подробное заявление, под которым подписались, соответственно, Эммануэль Макрон, президент Литвы Гитанас Науседа и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

Факт, что на бумаге отсутствовала подпись Эстонии, которая ранее была чрезвычайно однозначной в поднятии тех же самых тем, был виден многим. Во второй половине дня пресс-служба правительства распространила комментарий премьер-министра Юри Ратаса по поводу заявления на тему борьбы с дезинформацией, принятого Францией, Латвией и Литвой:

”На уровне правительства заявление на тему борьбы с дезинформацией с Францией не обсуждалось. Мы остались в стороне от этого заявления по причинам, связанным с его содержанием, а отнюдь не по политическим. С Эстонией о возможности совместного заявления говорили на уровне ведомств в июне. Тогда не было речи о том, на каком уровне или когда эта декларация могла бы быть принята.

Хотя в большинстве моментов Эстония могла бы поддержать заявление, все же в то время мы не были согласны с ним в целом. В тексте призывалось с целью борьбы с дезинформацией непропорционально регулировать СМИ на законодательном уровне, что повлекло бы за собой правовые обязанности и санкции в отношении изданий и платформ. Также и предложенная в заявлении регуляция для искусственного интеллекта не отвечала эстонскому видению. Позиция Франции, а также Латвии и Литвы по этим вопросам до сих пор отличалась от эстонской.

Вместе с тем речь идет о важной и актуальной теме, и мы анализируем, какой могла бы быть наша официальная позиция в этом вопросе. Кроме того, вскоре этот вопрос встанет в рамках законодательства Европейского союза в области цифровых услуг и бюллетеня о программе действий в сфере демократизации, который выйдет в начале декабря. К этому времени правительство уточнит свою позицию в вопросе регулирования деятельности платформ социальных медиа.