Юри Ратас обсуждает в Брюсселе стратегические вопросы Евросоюза

Премьер-министр Юри Ратас сегодня и завтра участвует во встрече глав государств и правительств Европейского союза в Брюсселе, в программе которой обсуждение кандидатов на руководящие посты в ЕС и принятие стратегической программы действий Европейского союза на следующие пять лет.

”Программа действий Европейского союза на будущее задает рамки работы на ближайшие годы и сосредоточена на важных глобальных вопросах, которые члены ЕС должны решать совместными усилиями. Это, в частности, благосостояние наших граждан, экономический рост, изменения климата и экологии, а также защита европейских ценностей по всему миру, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Сегодня мы также будем обсуждать и то, кто будет направлять эту работу на руководящих постах в ЕС. Европа должна получить очень компетентных руководителей на следующие годы, которые бы имели представление обо всех регионах Европы и в том числе понимали бы важные для нашего региона темы”.

Помимо будущего, главы государств и правительств обсудят в Брюсселе также политику в области климата, следующий многолетний бюджет Европейского союза и внешнюю политику ЕС, в том числе Восточное партнерство.

Перед началом работы Европейского совета лидеры Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, а также глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подпишут дорожную карту синхронизации электросистем с Европой, чтобы подтвердить политическую поддержку проекта и договориться о дальнейших шагах по его претворению в жизнь. Отсоединение эстонских электросистем от российских и их синхронизация с Европой важны, в первую очередь, с точки зрения энергетической безопасности.