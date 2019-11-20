Юри Ратас обсудит с премьер-министром Нидерландов расследование по делу MH17

”Мы единодушны в том, что весь Европейский союз должен двигаться в сторону климатической нейтральности. Как в Эстонии, так и в Нидерландах эта тема является предметом живой дискуссии, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Для Эстонии важно, чтобы переход к климатической нейтральности происходил с учетом особенностей каждой страны и ее стартовых позиций, был справедливым и не ударил по конкурентоспособности ЕС. Инвестировать в это может и следующий бюджет Европейского союза”.

Также Ратас и Рютте обсудят сотрудничество в сфере обороны, ожидания в связи с намеченным на начало декабря саммитом НАТО в Лондоне и расследование по рейсу MH17, которое идет в Нидерландах.