Юри Ратас обсудит с премьер-министром Нидерландов расследование по делу MH17

Премьер-министр Юри Ратас сегодня находится с визитом в Голландии, где встретится со своим коллегой Марком Рютте, с которым обсудит новый бюджет Европейского союза и достижение целей в борьбе с изменениями климата.
”Мы единодушны в том, что весь Европейский союз должен двигаться в сторону климатической нейтральности. Как в Эстонии, так и в Нидерландах эта тема является предметом живой дискуссии, — сказал премьер-министр Юри Ратас. — Для Эстонии важно, чтобы переход к климатической нейтральности происходил с учетом особенностей каждой страны и ее стартовых позиций, был справедливым и не ударил по конкурентоспособности ЕС. Инвестировать в это может и следующий бюджет Европейского союза”.
Также Ратас и Рютте обсудят сотрудничество в сфере обороны, ожидания в связи с намеченным на начало декабря саммитом НАТО в Лондоне и расследование по рейсу MH17, которое идет в Нидерландах.
Премьер-министр также примет участие в деловом обеде с голландскими инвесторами, заинтересованными в сотрудничестве с Эстонией, где речь пойдет об ожиданиях в связи с эстонской налоговой средой и возможностях развития сотрудничества. В мероприятии участвует 17 предприятий из области фармацевтики, энергетики, торфо- и деревообрабатывающей промышленности. Большинство из них уже связаны с Эстонией торговыми контактами или прямыми инвестициями.
Вечером у премьер-министра состоится встреча с представителями эстонской общины.
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