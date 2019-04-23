23.04.2019, 19:20

Юри Ратас обеспокоен инцидентом с кандидатом в министры, но не видит причин для его замены

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rus.delfi.ee
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Valitsuse pressikonverents
Valitsuse pressikonverentsFoto: Jaanus Lensment

Премьер-министр будущего правительства ЭР Юри Ратас не считает произошедший 4 марта инцидент, когда нынешний кандидат в министры внешней торговли и инфотехнологий от партии EKRE Марти Куузик попался с остаточными явлениями употребления алкоголя за рулем и на превышении скорости, достаточным основанием, чтобы искать ему замену.

«Соблюдение правил дорожного движения является обязательным для водителей, так как от этого зависит жизнь и здоровье каждого человека. Вот почему я был естественно встревожен, когда вчера услышал о том, что произошло. Мы подробно поговорили на эту тему и с Марти Куузиком, и с Мартом Хельме, председателем Консервативной народной партии Эстонии», - сказал Юри Ратас.

Ратас отметил, что Куузик сожалеет о произошедшем и сделал необходимые выводы, а полиция прекратила производство по делу о проступке.

«Поэтому я не прошу Консервативную партию предложить нового кандидата в министры», - объяснил Ратас.

Ранее в PPA подтвердили Delfi, что Куузика остановили 4 марта за превышение скорости. По данным полиции, Куузик ехал со скоростью 74 км/ч, в то время, когда максимально разрешенная скорость на данном участке составляла 50 км/ч. Также было установлено, что содержание алкоголя в крови Куузика превышало норму – составляло 0,28 промилле. Сам он объяснил это тем, что накануне праздновал успех на выборах.

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