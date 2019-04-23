Юри Ратас обеспокоен инцидентом с кандидатом в министры, но не видит причин для его замены

«Соблюдение правил дорожного движения является обязательным для водителей, так как от этого зависит жизнь и здоровье каждого человека. Вот почему я был естественно встревожен, когда вчера услышал о том, что произошло. Мы подробно поговорили на эту тему и с Марти Куузиком, и с Мартом Хельме, председателем Консервативной народной партии Эстонии», - сказал Юри Ратас.

Ратас отметил, что Куузик сожалеет о произошедшем и сделал необходимые выводы, а полиция прекратила производство по делу о проступке.

«Поэтому я не прошу Консервативную партию предложить нового кандидата в министры», - объяснил Ратас.

Ранее в PPA подтвердили Delfi, что Куузика остановили 4 марта за превышение скорости. По данным полиции, Куузик ехал со скоростью 74 км/ч, в то время, когда максимально разрешенная скорость на данном участке составляла 50 км/ч. Также было установлено, что содержание алкоголя в крови Куузика превышало норму – составляло 0,28 промилле. Сам он объяснил это тем, что накануне праздновал успех на выборах.