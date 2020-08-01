Юри Ратас об отставке посла: его утверждения о плохих отношениях между Финляндией и Эстонией — не соответствуют действительности

"Я благодарю посла Харри Тийдо за его работу на дипломатической службе Эстонии, где он отстаивал интересы нашей страны в качестве дипломата в течение последних 20 лет. Принципиальность и уверенность посла Тийдо, которые я очень ценю, также заслуживают признания", — написал премьер.

"Однако необходимы некоторые разъяснения относительно моих рабочих отношений с премьер-министром Финляндии и финско-эстонского сотрудничества в целом, — считает Ратас. — С первых дней коронакризиса мы поддерживали регулярный контакт с нашим северным соседом. Именно с Финляндией мы договорились об основах межведомственной координации уже в марте. Координационная группа, возглавляемая министерствами иностранных дел обеих стран, работала на протяжении всего кризиса, занимаясь практическими вопросами, в частности передвижением людей.

Премьер-министр Санна Марин была одной из первых глав правительств, которой я позвонил в первые дни кризиса. Когда правительство Финляндии решило возобновить трудовую миграцию с Эстонией, она в тот же день сообщила о решении мне по телефону, что я очень ценю. На последнем заседании Европейского совета мы провели ряд двусторонних встреч с премьер-министром Марин, чтобы скоординировать наши позиции на переговорах о будущем европейском бюджете.

Тем самым, заявление посла Харри Тийдо о том, что отношения между двумя странами ухудшились или что у премьер-министра Эстонии нет возможности легко общаться со своим финским коллегой, не соответствует действительности. Финско-эстонские отношения по-прежнему крепкие и рабочие. А также дружные, что показала и церемония по случаю 100-летия дипломатических отношений Эстонии и Финляндии, которая состоялась в Таллине 8 июня этого года".