21.04.2019, 13:41

Юри Ратас об атаках на Шри-Ланке: насилию не место ни в нашей повседневной жизни, ни в политике


rus.delfi.ee
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Jüri Ratas 27.november
Jüri Ratas 27.novemberFoto: Rauno Volmar

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас осудил произошедшие на Пасху взрывы на Шри-Ланке.

Он написал в соцсетх, что это ”очень огорчает”.

”Насилию не место ни в нашей повседневной жизни, ни в политике. Я однозначно осуждаю эти атаки”, — написал Ратас и выразил соболезнования семьям и близким погоибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.

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