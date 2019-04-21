Юри Ратас об атаках на Шри-Ланке: насилию не место ни в нашей повседневной жизни, ни в политике

Он написал в соцсетх, что это ”очень огорчает”.

”Насилию не место ни в нашей повседневной жизни, ни в политике. Я однозначно осуждаю эти атаки”, — написал Ратас и выразил соболезнования семьям и близким погоибших и пожелал скорейшего выздоровления раненым.