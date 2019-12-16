Юри Ратас о высказываниях Хельме: такие заявления не уместны для членов правительства

"Я разговаривал с премьер-министром Финляндии Санной Марин и вчера, и сегодня. В недавнем телефонном звонке я заверил ее, что между Эстонией и Финляндией царит взаимное уважение и согласие, а наши страны — близкие друзья. Я также передал ей извинения министра внутренних дел Марта Хельме за его воскресные заявления.

Такие печальные заявления не уместны для наших членов правительства. Теперь мы должны оставить их позади и перейти к существенным вопросам как в правительствах Эстонии и Финляндии, так и в отношениях между нашими государствами и в Европейском союзе", — сообщил Ратас.

Напомним, что вчера министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) в радиопередаче "Räägime asjast" подверг острой критике нового премьер-министра Финляндии Санну Марин.

Хельме вспомнил слова Владимира Ленина о ”каждой кухарке, которая может управлять государством”. ”Теперь мы стали свидетелями того, как одна продавщица стала премьер-министром, и как некоторые другие уличные активисты и необразованные люди стали членами правительства”, — заявил он.