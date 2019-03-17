Юри Ратас о словесном оскорблении Шмуэля Кота: в Эстонской Республике нет места дискриминации

"Я категорически осуждаю произошедшую вчера вербальную атаку на главного раввина Эстонии Шмуэля Кота. В Эстонской Республике нет места дискриминации по происхождению, религиозному, национальному или иному признаку. Я уверен, что полиция быстро проведет расследование и выявит обстоятельства дела. Разжигание вражды и ненависти непозволительно, и на подобные действия всегда необходимо реагировать со всей серьезностью. Я подтвердил это сегодня и в телефонном разговоре с главным раввином Шмуэлем Котом", — говорится в публикации.