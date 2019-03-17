17.03.2019, 14:38

Юри Ратас о словесном оскорблении Шмуэля Кота: в Эстонской Республике нет места дискриминации

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Pressikonverents Stenbocki majas
Keskerakonna esimees Jüri Ratas Foto: Kristjan Järv

На своей странице Facebook премьер-министр Юри Ратас написал, что уже созвонился с главным раввином Эстонии Шмуэлем Котом, который подвергся словесным оскорблениям на улице.

"Я категорически осуждаю произошедшую вчера вербальную атаку на главного раввина Эстонии Шмуэля Кота. В Эстонской Республике нет места дискриминации по происхождению, религиозному, национальному или иному признаку. Я уверен, что полиция быстро проведет расследование и выявит обстоятельства дела. Разжигание вражды и ненависти непозволительно, и на подобные действия всегда необходимо реагировать со всей серьезностью. Я подтвердил это сегодня и в телефонном разговоре с главным раввином Шмуэлем Котом", — говорится в публикации.

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