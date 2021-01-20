Юри Ратас о ситуации с COVID-19: худшие прогнозы пока не оправдались

Ратас пояснил, что за последние недели рост числа госпитализированных с COVID-19 пациентов стабилизировался. Он отметил, что согласно ряду прогнозов, в случае, если заболеваемость не пойдет на спад, на больничных койках могло оказаться порядка 1000 человек, или даже больше.

”Сегодня мы видим, что госпитализированных в настоящий момент около 420. Эта цифра ежедневно может немного меняться”, — сказал Ратас.

”Система здравоохранения в Эстонии и больницы показали, смею сказать, высший пилотаж. Они продемонстрировали свое профессиональное отношение к вопросу”, — сообщил премьер-министр. По его оценке, благодаря этому большинство пациентов, попавших в больницу, смогли вернуться домой живыми и здоровыми. ”Наши врачи, наши медицинские работники, работники здравоохранения в целом проделали прекрасную работу”, — подытожил он.

Ратас признал, что ни наше общество, ни Европа, ни мир в целом не были готовы к тому, что в какой-то момент плановое лечение может быть приостановлено и будет приостановлено из-за распространения вируса.

”Можно сказать, что это была наша последняя линия, последний рубеж, который мы стремились защитить любой ценой. Сделать все, чтобы плановое лечение не было приостановлено, как в декабре”, — отметил Ратас. Он пояснил, что из-за этого были введены другие ограничения. В то же время, нельзя и утверждать, что плановое лечение шло так же, как до распространения вируса.

”Мы должны приложить все усилия, чтобы вакцина поступила на рынок как можно скорее. Но мы знаем, что проблемы с поставками есть по всей Европе. Эстония подготовила карты для всех кандидатов на вакцинацию. На мой взгляд, это был правильный подход”, — сказал премьер-министр.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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