Юри Ратас о пенсионной реформе: людям не стоит спешить с решением

"Приветствую сегодняшнее решение Государственного суда, которое вносит правовую ясность в вопрос пенсионной реформы. Благодарю Государственный суд за основательный и продуманный подход и выражаю признательность президенту, которая начала эту дискуссию.

Для людей важнее всего то, что накопление денег во второй пенсионной ступени теперь станет добровольным и откроются новые возможности создавать пенсионные накопления. Те, кто доволен своим выбором, могут ничего не менять, а те, кто хочет теперь присоединиться ко второй ступени, смогут это сделать. Наряду с пенсионными фондами появится инвестиционный счет, через который можно будет самостоятельно инвестировать свои накопления второй ступени. При необходимости средства из второй ступени можно изъять еще на стадии накопления пенсии, а по достижении пенсионного возраста каждый человек будет сам решать, каким способом использовать накопленные деньги. Однако не стоит спешить с решением, ведь новыми возможностями можно воспользоваться в любой момент.

Иметь средства на то, чтобы справляться в старости, — это фундаментальное право каждого жителя Эстонии, и очень важно, чтобы пути обеспечения этого были продуманными и ясными. Сегодняшнее решение — одна из вех на этом пути, но мы должны продолжать работу. Это означает как поиск средств для роста пенсий, так и продуманные шаги по претворению в жизнь реформы второй ступени, чтобы не стали реальностью те потенциально тревожные моменты, на которые указывает в своем решении Государственный суд".