Юри Ратас о критике президентом EKRE: сильные эмоции не помогут ни стране, ни людям

По словам Ратаса, на всех эстонских политиках лежит ответственность за свои слова и государство. Премьер напомнил, что каждое их слово, сказанное перед общественностью или журналистами, имеет вес, это нужно ощущать и нести отвественность.

”Обязанность политиков — обращаться ко всем эстоноземельцам и сдерживать их от противостояния. В противном случае их слова бесполезны”, — отметил Ратас.

По словам премьера, сильные эмоции и острые выражения не помогут ни нашим людям, ни стране. Ни внутри ее, ни за рубежом.

”Если мы как люди и политики будем эти принципы иметь в виду, что сможем совместно вести Эстонию вперед”.

„Прошедший недавно Праздник песни и танца был одним из примеров — как много у эстоноземельцев общего, и какими сильными мы являемся, когда мы вместе”.