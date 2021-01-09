Юри Ратас о действиях реформистов: это неправильно, немыслимо и досадно

"В первом параграфе Конституции Эстонской Республики говорится, что Эстония является независимой и суверенной демократической республикой, в которой народ является носителем высшей государственной власти, — сказал Ратас.

- Независимость и суверенитет Эстонии вечны и неотчуждаемы. Будучи премьер-министром Эстонской Республики я ясно и чётко осуждаю совершенно безответственное предложение депутатов Рийгикогу от Партии реформ Антса Лаанеотса, Урмаса Круузе и Юри Яансона вынести на референдум идею или вопрос ”Стало бы лучше жить в Эстонской Республике, если бы Эстонская Республика входила в состав России?”. (Обращаю внимание, что и Эстонская Республика, и состав написаны с ошибками в исходном тексте.)".

По его словам, все это мы должны увидеть накануне 30-летия восстановления независимости нашей дорогой Эстонии. "Это неправильно, немыслимо и досадно…Разделяю мнение министра иностранных дел о том, что Рийгикогу не может рассматривать такое предложение.

На мой взгляд, все эстонские политические силы должны однозначно осудить такое предложение. Уверен, что Президент республики поступит так же", — резюмировал премьер.