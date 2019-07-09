Юри Ратас: нужно сохранить занятых в энергетике Ида-Вирумаа работников

Министры встретились с рядом местных работодателей, в том числе с одними из крупнейших - Eesti Energia и Enefit Energiatootmine AS. Ратас и Аас выразили руководству предприятий признательность за их усилия по модернизации производства и тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и обсудили возможные решения, которые помогли бы и жителям региона легче адаптироваться к переменам.

«Необходимость смягчить последствия изменений климата влияет на энергетику во всем мире. Естественно, и нам в Эстонии необходимо ответственно и достаточно быстро реагировать на эти перемены, - сказал Ратас. - Новый подход к использованию сланца не родится в один миг, но мы должны взять курс на более экологически чистое производство и увеличение добавленной стоимости. Такой переход должен осуществляться с сохранением баланса социальных, экономических и экологических интересов и позволять максимально сохранить занятых в секторе работников с их уникальными знаниями и опытом», - сказал Ратас.

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас обещал нарвским электростанциям внутригосударственную схему поддержки в производстве энергии из возобновляемых источников. «Это повысит конкурентоспособность нарвских электростанций и поможет Eesti Energia как владельцу быстрее перейти на производство сланцевого масла», - сказал Аас и добавил, что последнее является куда более конкурентоспособным направлением с куда большей добавленной стоимостью. «Также подобный подход поможет предотвратить резкое снижение добычи сланца. Но, конечно, за быстрыми и кратковременными решениями мы не должны забывать о долгосрочной перспективе и целях в области энергетики и климата», - резюмировал Аас.