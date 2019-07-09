Юри Ратас: нужно сохранить занятых в энергетике Ида-Вирумаа работников

Сегодня премьер-министр Юри Ратас и министр экономики и инфраструктуры Таави Аас посетили Ида-Вирумаа, чтобы ознакомиться с ситуацией на рынке труда в регионе.
Министры встретились с рядом местных работодателей, в том числе с одними из крупнейших - Eesti Energia и Enefit Energiatootmine AS. Ратас и Аас выразили руководству предприятий признательность за их усилия по модернизации производства и тесное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами и обсудили возможные решения, которые помогли бы и жителям региона легче адаптироваться к переменам.
«Необходимость смягчить последствия изменений климата влияет на энергетику во всем мире. Естественно, и нам в Эстонии необходимо ответственно и достаточно быстро реагировать на эти перемены, - сказал Ратас. - Новый подход к использованию сланца не родится в один миг, но мы должны взять курс на более экологически чистое производство и увеличение добавленной стоимости. Такой переход должен осуществляться с сохранением баланса социальных, экономических и экологических интересов и позволять максимально сохранить занятых в секторе работников с их уникальными знаниями и опытом», - сказал Ратас.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас обещал нарвским электростанциям внутригосударственную схему поддержки в производстве энергии из возобновляемых источников. «Это повысит конкурентоспособность нарвских электростанций и поможет Eesti Energia как владельцу быстрее перейти на производство сланцевого масла», - сказал Аас и добавил, что последнее является куда более конкурентоспособным направлением с куда большей добавленной стоимостью. «Также подобный подход поможет предотвратить резкое снижение добычи сланца. Но, конечно, за быстрыми и кратковременными решениями мы не должны забывать о долгосрочной перспективе и целях в области энергетики и климата», - резюмировал Аас.
На встрече с профсоюзами и представителем Кассы страхования от безработицы Ратас подчеркнул, что государство продолжит помогать Северо-Востоку. «В сотрудничестве с профсоюзами и работодателями мы должны создать пошаговую модель, которая позволит людям, оставшимся без работы в энергетическом секторе, найти новые рабочие места и переучиться. Мы также должны иметь в виду будущее сланцевой энергетики и продолжать работать над ростом добавленной стоимости и более экологичным использованием этого ресурса», - сказал премьер-министр.
Ратас добавил, что в ходе обсуждения бюджетной стратегии правительство решило увеличить бюджет программы Ида-Вирумаа на 1,6 миллиона евро – до 20,2 миллиона на период с 2019 по 2023 год. Эта программа создавалась, в первую очередь, именно для того, чтобы повысить экономическую активность в регионе, улучшить жилую среду и помочь создать в промышленном секторе новые высокооплачиваемые рабочие места, - сказал премьер-министр. - В рамках инструмента по поддержке промышленных инвестиций уже поддержано создание более 70 рабочих мест, а в процессе рассмотрения находится еще несколько проектов. Вместе с тем более эффективное использование сланца и создание высокооплачиваемых рабочих мест в других областях промышленности возможно только в том случае, если в наличии имеются готовые учиться специалисты».
В ходе обсуждения была достигнута договоренность, что поиску возможных решений проблемы занятости будет способствовать трехсторонняя встреча с привлечением руководства Eesti Energia, профсоюзов и имеющих отношение к данной проблематике министров.
Во второй половине дня Ратас обсудил с представителями нарвских властей ситуацию в городе и планы на будущее. А в конце дня премьер-министр встретился с епископом Нарвским и Причудским Лазарем. В этом году Нарвская епархия отмечает десятилетие возрождения кафедры. В эти годы велось тесное сотрудничество с домами по уходу, оказывалась помощь лицам с зависимостью и людям, живущим за чертой бедности, развивалась молодежная работа, поддержка культуры и спорта.
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