Юри Ратас: нет никаких причин для недоверия Вахеру

"В мае 2018 году руководимое мною правительство утвердило Эльмара Вахера в должности гендиректора PPA. Тогда я сказал журналистам, что доверяю Вахеру как гендиректору. На той же позиции я остаюсь и сегодня.

PPA - образцовая организация, которая ежедневно работает во имя того, чтобы мы все могли бы жить в безопасном обществе и жизненной среде.

Эта работа состоит в реагировании на происшествия, рискуя своим здоровьем и жизнью, а также в предотвращении преступлений. Отличная работа сотрудников PPA очень ясно выражается также в том доверии наших людей к организации, которая доходит в обществе до 90 процентов.

Для выражения недоверия руководителю этого ведомства должны быть очень ясные и весомые причины, которые никто не представил", - написал Ратас.