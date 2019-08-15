Юри Ратас: нет никаких причин для недоверия Вахеру

Премьер-министр Эстонии высказался по скандалу, связанном с главой Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмаром Вахером, в соцальной сети. Он подтвердил, что по-прежнему поддерживает высшего полицейского чиновника.
"В мае 2018 году руководимое мною правительство утвердило Эльмара Вахера в должности гендиректора PPA. Тогда я сказал журналистам, что доверяю Вахеру как гендиректору. На той же позиции я остаюсь и сегодня.
PPA - образцовая организация, которая ежедневно работает во имя того, чтобы мы все могли бы жить в безопасном обществе и жизненной среде.
Эта работа состоит в реагировании на происшествия, рискуя своим здоровьем и жизнью, а также в предотвращении преступлений. Отличная работа сотрудников PPA очень ясно выражается также в том доверии наших людей к организации, которая доходит в обществе до 90 процентов.
Для выражения недоверия руководителю этого ведомства должны быть очень ясные и весомые причины, которые никто не представил", - написал Ратас.
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