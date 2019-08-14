Юри Ратас назвал одну из основных проблем в развитии эстонского общества и бизнеса

Отчет о выполнении действующей стратегии, с которым Совет ознакомился весной, подтвердил, что если уровень науки высок и цели международного сотрудничества успешно достигаются, то в достижении целей социально-экономического развития наблюдается отставание.

«Одной из основных проблем является выбор стратегических целей таким образом, чтобы они поддерживали развитие эстонского бизнеса и общества», - сказал руководящий работой совета премьер-министр Юри Ратас. «Важно привлечь ученых думать и работать над теми областями, в которых мы нуждаемся для принятия ориентированных на будущее решений – например, это вопросы климата, демографии и сланцевого сектора», - добавил Ратас.

Совет по науке и развитию рекомендовал при составлении новой программы развития сделать более эффективным руководство данной сферой: пересмотреть роль и ответственность министерств и самого совета, облегчить процесс движения ученых и инженеров между университетами, предприятиями и публичным сектором, в дальнейшем принимать стратегические решения вместе с решениями о необходимом финансировании, найти способы точнее определять заказ на НИОКР и улучшить способность частного сектора к инновациям.